Europäischer Protesttag

Die SPD will Rollstuhl-Rampen in Kinos verpflichtend machen. (picture alliance / Winfried Rothermel)

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schmidt sagte der Deutschen Presse Agentur, so sollten etwa Rollstuhl-Rampen in Kinos verpflichtend werden. Heute müssen Kinos in der Regel außer bei Neu- und Umbauten keinen rollstuhlgerechten Zugang haben.

Noch in der laufenden Wahlperiode solle das Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung entsprechend reformiert werden. Schmidt kündigte an, auch im Gesundheitswesen wolle man Barrieren abbauen.

Die SPD-Politikerin äußerte sich zum heutigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Dieser war 1992 ins Leben gerufen worden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.