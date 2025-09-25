Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Es seien Drohnen in der Nähe des Flughafens von Aalborg gesichtet und der dortige Luftraum sei gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Einheiten seien vor Ort und ermittelten. Auch der Flughafen bestätigte die Angaben. Das Portal Flightradar24 berichtete auf X ebenfalls davon und schrieb, dass mehrere ankommende Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet worden seien. Wie viele Drohnen beobachtet wurden und woher sie stammten, ist bislang nicht bekannt.

