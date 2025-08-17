Waldbrände in Spanien

In den Bergen um Ourense in der nordspanischen Region Galicien sind nach Behördengaben bisher 16.000 Hektar verbrannt. (picture alliance / Anadolu / Pedro Pascual)

In den frühen Morgenstunden sei die Hilfe über das Bundesamt für Katastrophenschutz angefordert worden. Vermutlich träfen die Waldbrandspezialisten am Dienstagabend ein und würden bis Ende August bleiben. NRW-Innenminister Reul, CDU, erklärte, es sei für sein Bundesland selbstverständlich, seine Feuerwehrkräfte zur Unterstützung zu entsenden. Europäische Solidarität zeige sich nicht in Worten, sondern in Taten.

Derweil unterbrach Spaniens hat Ministerpräsident Sanchez seinen Urlaub. In Ourense in Galicien machte er sich ein Bild der Lage. Er versprach der Bevölkerung Hilfe und kündigte einen nationalen Pakt an, um die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen.

In den vergangenen knapp zwei Wochen haben die Flammen in Spanien nach offiziellen Angaben bereits mehr als 1.100 Quadratkilometer zerstört - eine Fläche mehr als doppelt so groß wie der Bodensee. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern geholt werden. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.