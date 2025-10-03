Gewalt und Missbrauch

Die Seite wurde vom Landessportbund entwickelt. Sie soll helfen, Schutzkonzepte zu entwickeln. Nach dem Test ist eine Ausweitung des Online-Angebots geplant, gegebenenfalls auch deutschlandweit. Der sogenannte Schutzkonzeptgeneratorpräsentiert Mindeststandard und Präventionsmaßnahmen für Situationen, die besonders anfällig für Übergriffe sind, wie Hilfestellungen bei der Ausführung sportlicher Übungen oder in Umkleidekabinen. Ziel sei es, möglichen Tätern zu signalisieren, dass man genau hinschaue, um sie dadurch abzuschrecken.
