Der Musik-Streaming-Dienst Spotify will KI-Musik kennzeichnen. (picture alliance / NurPhoto / Matteo Della Torre)

Ab Mitte September sollen entsprechende Profile demzufolge als "AI Persona" gekennzeichnet werden.

Das Feedback der Hörerinnen und Hörer sei klar, hieß es: Sie wollten erkennen können, ob hinter einem Profil eine reale Person oder eine KI-generierte Persona stehe. Ab sofort werden Künstler den Angaben zufolge nun in ihrem eigenen Profil gefragt, ob ihr Profil eine AI Persona repräsentiere. Zudem würden Künstler gezielt überprüft.

Seit Monaten wird die Plattform mit KI-generierten Inhalten geradezu überschwemmt. Im April führte das Unternehmen bereits eine erste Kennzeichnung "Von Spotify verifiziert" ein, die signalisiert, dass ein Profil überprüft wurde und den Authentizitätsstandards entspricht.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.