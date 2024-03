Vor Ministerkonferenz in Rostock

Er wolle in keinem Land leben, in dem Migranten zum Problem gemacht würden, sagte er im Deutschlandfunk . Stattdessen müsse man es sich zur Aufgabe machen, die Integration zu bewältigen. Dem härteren Vorgehen gegen Migranten in Dänemark könne er nichts abgewinnen, betonte Seidler. Einen solchen Paradigmenwechsel könne es seiner Ansicht nach in einem "modernen, humanistischen" Europa nicht geben. Der SSW vertritt in Schleswig-Holstein die dänische Minderheit. Seidler ist der erste SSW-Politiker im Bundestag seit mehr als 60 Jahren.