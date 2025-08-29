Fußball-Bundesliga

Hamburger SV - FC St. Pauli (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Adam Dzwigala (19. Minute) brachte St. Pauli vor der Pause in Führung. Der überragende Andreas Hountondji (60.) sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer für die Entscheidung. In der 77. Minute waren die Gastgeber nur noch zu zehnt, nachdem Giorgi Gotscholeischwili Gelb-Rot gesehen hatte.

Mit dem ersten Derby-Sieg seit dem 14. Oktober 2022 setzte sich der FC St. Pauli mit vier Punkten nach zwei Spieltagen zumindest über Nacht an die Tabellenspitze. Das letzte Spiel der beiden sieben Kilometer entfernten Nachbarn hatte der HSV in der 2. Bundesliga im Mai 2024 mit 1:0 gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.