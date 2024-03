Der zweitägige Gipfel beginnt heute. (IMAGO / ANP / IMAGO / JONAS ROOSENS)

Angesichts der schwierigen Lage der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland suchen die EU-Länder nach Wegen, die "Lieferung der notwendigen militärischen Hilfe" zu beschleunigen und zu intensivieren, wie es im Entwurf der Gipfelerklärung heißt. Der ukrainische Präsident Selenskyj will per Videoansprache einen dringenden Appell an die Staats- und Regierungschefs richten.

Die EU-Außenminister hatten zu Wochenbeginn eine Aufstockung des gemeinsamen Militärhilfe-Topfes für die Ukraine um fünf Milliarden Euro gebilligt. Deutschland sagte Kiew im Rahmen der internationalen Ukraine-Unterstützergruppe zudem 500 Millionen Euro zusätzlich für dringend benötigte Munition zu.

Zinsgewinne abschöpfen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt vor, das in Europa eingefrorene russische Vermögen zu Gunsten der Ukraine zu nutzen . Er will dabei Zinsgewinne abschöpfen - in diesem Jahr rund drei Milliarden Euro. Die Mittel sollen überwiegend in Waffen und Munition fließen. Beim Gipfel wird ein erster Stimmungstest erwartet, aber noch nicht der nötige einstimmige Beschluss. Bundeskanzler Scholz hatte den Plan in seiner Regierungserklärung zum EU-Gipfel am Mittwoch klar unterstützt.

Zum Krieg im Gazastreifen könnte eine gemeinsame Erklärung wie schon beim Dezember-Gipfel scheitern. Hauptgrund ist der Streit darüber, wer für die Notlage im Gazastreifen verantwortlich ist. Insbesondere Spanien und Irland verlangen eine deutlich schärfere Sprache gegenüber Israel.

Borrell hatte Israel mit Äußerungen am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel gegen sich aufgebracht. Der Spanier sagte am Montag: "Vor dem Krieg war der Gazastreifen das größte Gefängnis unter freiem Himmel, heute ist er der größte Friedhof unter freiem Himmel." Der israelische Außenminister Katz verwahrte sich entschieden gegen solche Vergleiche.

Scholz drängt zwar zu einem längeren Waffenstillstand und mehr Hilfslieferungen für das Palästinensergebiet. Er betont aber zugleich, dies müsse mit einer Freilassung der von der militant-islamistischen Hamas verschleppten Geiseln einhergehen. Deutschland steht nach den Worten des Kanzlers fest hinter Israel.

Bauern wollen auch in Brüssel protestieren

Die Staats- und Regierungschefs beraten zudem über mögliche Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirte in der EU. Am Rande des Gipfels sind erneut Proteste von Bauern gegen aus ihrer Sicht zu strenge Umweltauflagen und andere Wettbewerbsnachteile geplant.

Auch in Polen und Tschechien gingen die landesweiten Proteste von Landwirten weiter. An vielen Orten kam es zu Staus und Verkehrsbehinderungen, weil Bauern mit ihren Traktoren Straßen blockierten. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich in der Nacht zu Mittwoch darauf geeinigt, zur Unterstützung europäischer Landwirte wieder Zölle auf hohe Mengen bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine einzuführen. Nötig ist noch die formelle Zustimmung des Parlaments und der EU-Staaten.

Noch vor dem EU-Gipfel treffen sich in Brüssel Staats- und Regierungschefs von Ländern, die an der Kernenergie festhalten wollen . Die Konferenz wird von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft Belgien organisiert. Die Akteure sehen in der Atomkraft einen wichtigen Beitrag, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Energiesicherheit zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.