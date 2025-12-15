Dies melden mehrere Medien unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Diese teilte mit, einem 60-jährigen AfD-Politiker werde vorgeworfen, im Sommer 2023 einen Parteikollegen im Bereich der Garderobe des Bundestags mit dem sogenannten "Hitlergruß" begrüßt zu haben. Der Name wird in der Erklärung nicht genannt.
Moosdorf bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Schmutzkampagne. Der Deutsche Bundestag hatte die Immunität des sächsischen Abgeordneten im Oktober aufgehoben.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.