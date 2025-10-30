Betrugsverdacht

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Ein Sprecher teilte mit, die Behörde habe einen Anfangsverdacht festgestellt. Nach der Aufhebung der Immunität der Politikerin sei die Staatsanwaltschaft berechtigt, Ermittlungen zu beginnen. Bosbach wird vorgeworfen, 2.500 Euro von einem CDU-Parteikonto über Umwege angenommen zu haben. Sie bestreitet dies. Der "Rheinischen Post" sagte Bosbach, sie sei zuversichtlich, dass das Ermittlungsverfahren nach Abschluss eingestellt werde.

Die Tochter des früheren CDU-Innenpolitikers Wolfgang Bosbach hatte bei der Bundestagswahl im Februar das Direktmandat im Rheinisch-Bergischen Kreis für die CDU gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.