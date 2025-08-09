Der 70-Jährige, dessen Amtszeit 2030 endet, äußerte sich in einem Interview mit dem US-Magazin "Time". Er wies zugleich Spekulationen zurück, er bereite seinen Sohn Nikolai auf die Nachfolge vor.
Lukaschenko hatte sich im Januar zum siebten Mal im Amt bestätigen lassen. Er gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Putin und regiert Belarus seit mehr als drei Jahrzehnten autoritär. Nach der Präsidentschaftswahl 2020, die nach Einschätzung der Opposition sowie westlicher Regierungen gefälscht war, ließ er massive Proteste im Land gewaltsam niederschlagen.
