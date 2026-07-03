Iran
Staatsgäste für Trauerfeierlichkeiten für Obersten Führer Ali Chamenei eingetroffen

Im Iran sind Staatsgäste für die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ali Chamenei eingetroffen.

    Würdenträger und Gäste stehen geschlossen einige Meter entfernt vom Sarg Ayatollah Ali Chameneis und seinen Familienangehörigen.
    In der Großen Moschee in Teheran findet die Trauerfeier für Ayatollah Ali Chamenei statt. (AP Photo / Vahid Salemi / Vahid Salemi)
    Regierungsvertreter aus China, Belarus, dem Irak und Turkmenistan landeten in Teheran, wie das iranische Staatsfernsehen berichtete. Weitere Staatsgäste haben ihren Besuch angekündigt, darunter der pakistanische Ministerpräsident Sharif.
    Die offiziellen Trauerfeierlichkeiten beginnen morgen und sollen mehrere Tage dauern. Der Sarg Chameneis wurde bereits in der Großmoschee Mosalla nahe der Stadt Abbas Abad aufgebahrt. Insgesamt werden zu den landesweiten Feierlichkeiten mehrere Millionen Besucher erwartet. Hunderttausende Einsatzkräfte sollen im Einsatz sein.
    Chamenei war Ende Februar durch israelische Luftangriffe getötet worden. Er war seit 1989 Oberster Führer und somit das politische und religiöse Oberhaupt des Irans. Auf ihn folgte sein Sohn Modschtaba Chamenei.

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    Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.