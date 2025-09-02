Der bayerische Kunstminister Markus Blume von der CSU (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Gemälde "Lot und seine Töchter" sowie "Abraham bewirtet die drei Engel" von Franz Sigrist dem Älteren sollen an die Erben der ehemaligen Münchner Kunsthandlung Brüder Lion zurückgegeben werden, die 1936 zwangsweise schließen musste, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Nachfahren des verfolgten jüdischen Direktors der Commerz- und Disconto-Bank Hannover, Ernst Magnus, sollen das Bild "Hl. Anna Selbdritt" von einem Schüler von Lucas Cranach dem Älteren bekommen. Auch "Am Wirtshaustisch" von Ernst Karl Georg Zimmermann sei als Raubkunst identifiziert worden. Wer hier die rechtmäßigen Erben seien, stehe noch nicht fest.

Bayern steht wegen seiner Rückgabepolitik seit langem in der Kritik. Die Prüfung möglicher NS-Raubkunst erfolge intransparent und schleppend, heißt es.

