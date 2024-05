Gefälschte CDU-Plakate in Leipzig. (- / NEWS5 / dpa / -)

CDU-Kreischef Nowak sprach von mindestens zehn gefälschten Plakaten, die in verschiedenen Stadtteilen aufgetaucht seien. In Anlehnung an aktuelle CDU-Plakate ist darauf zu lesen "Leipzig. Unsicher. Machen." und der Slogan "Mehr Kalifat wagen!". Nowak sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei empörend, dass seine Partei damit in die Nähe von islamistischem Extremismus gerückt werde. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.