Besonders betroffen seien Städte im Strukturwandel, hieß es. Nach Angaben der Organisatoren sichern Städte, Gemeinden und Landkreise zentrale Leistungen des Alltags – von Schulen, Krankenhäusern und öffentlichem Nahverkehr über Jugendhilfe bis hin zu Kultur, Sport und Infrastruktur. Aufgerufen zu dem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto "Kommunen am Limit" haben der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Ihre Forderung an Bund und Länder lautet: "Rettet die Kommunen".
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.