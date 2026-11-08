Vor allem unter Kindern und Jugendlichen sind E-Scooter beliebt. (picture alliance / SZ Photo / Marco Einfeldt)

Geschäftsführer Schuchardt sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", Fahrer sollten vor der ersten Ausleihe eine Sicherheitseinweisung zu Verkehrsregeln und Risiken absolvieren, etwa über die App der Anbieter. Außerdem hat der Städterat den Vorschlag eingebracht, automatische Geschwindigkeitsbegrenzungen in bestimmten Fußgängerbereichen einzuführen.

Die Kommunen wollen zusätzlich künftig selbst festlegen können, wo das Abstellen von E-Scootern erlaubt ist und wie viele Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs sein dürfen. Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen rund 50 Prozent mehr E-Scooter-Fahrer verunglückt als im Jahr davor.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.