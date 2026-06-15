Der Verband forderte Bildungsministerin Prien auf, Klarheit zu schaffen. Derzeit brächten mehr als 300 kommunal getragene Netzwerke Menschen zusammen, die sonst kaum miteinander sprächen, sagte Städtetagpräsident Jung der Rheinischen Post. Entsprechend groß seien die Sorgen. Die Wirkung von Förderprogrammen zu evaluieren, sei zwa verständlich, meinte der Leipziger Oberbürgermeister von der SPD. Problematisch sei es aber, wenn gewachsene Strukturen ohne Ersatz wegzufallen drohten.
Prien plant, rund 200 Projekte zum Jahresende aus der Förderung zu streichen. Zudem will sie die Förderrichtlinien überarbeiten. Es sei der Eindruck entstanden, dass die Ausrichtung eher ins linksliberale Milieu hineinreiche, argumentierte die CDU-Politikerin. "Demokratie leben!" wird seit Jahren vor allem von der AfD kritisiert. Viele Projekte richten sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.