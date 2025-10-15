Die Vorhersage:
Vielerorts stark bewölkt, örtlich etwas Sprühregen. Im Osten und Süden gebietsweise Auflockerungen. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen im Norden und der Mitte viele Wolken, mitunter neblig-trüb und zeitweise leichter Regen. Im Süden nach zäher Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag bedeckt, anfangs teils neblig-trüb, zeitweise leichter Regen. Im Verlauf im Süden, nachmittags auch in Schleswig-Holstein Auflockerungen. 11 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.