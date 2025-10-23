Die Vorhersage:
Nachts im Norden und Nordosten teils aufgelockert, sonst meist stark bewölkt. In der Mitte und im Süden örtlich kräftige Schauer. Tiefstwerde 14 bis 6 Grad. Am Tag stark bewölkt und rasch ostwärts verlagernder Regen, später von Westen her Schauer und kurze Gewitter. Lebhafter Südwestwind mit Sturmböen. Temperaturen 13 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Norden bedeckt und gebietsweise regnerisch. Sonst bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne Gewitter. 7 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.