Fernsehgeschichte

Im Alter von 85 Jahren ist der frühere ZDF- und RTL-Moderator Rainer Holbe gestorben (Axel Heimken / dpa / Axel Heimken)

Er starb im Alter von 85 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Einem breiten Publikum bekannt geworden war er durch seine ZDF-Show "Starparade", die von 1968 bis 1980 ausgestrahlt wurde. Später gehörte Holbe dann zu den Pionieren des deutschen Privatfernsehen, als er beim damaligen Sender RTL-Plus das seinerzeit in Deutschland neue Format einer Frühstücks-Sendung etablierte. Für seine Talkshow "die Woche" erhielt Holbe den Grimme-Preis.

