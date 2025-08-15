Fernsehgeschichte
"Starparade"-Moderator Rainer Holbe gestorben

Der frühere Fernseh-Moderator Rainer Holbe ist tot.

    Das Bild zeigt einen fröhlich in die Kamera lächelnden Rainer Holbe mit Anzug, Krawatte und weißen Haaren.
    Im Alter von 85 Jahren ist der frühere ZDF- und RTL-Moderator Rainer Holbe gestorben (Axel Heimken / dpa / Axel Heimken)
    Er starb im Alter von 85 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Einem breiten Publikum bekannt geworden war er durch seine ZDF-Show "Starparade", die von 1968 bis 1980 ausgestrahlt wurde. Später gehörte Holbe dann zu den Pionieren des deutschen Privatfernsehen, als er beim damaligen Sender RTL-Plus das seinerzeit in Deutschland neue Format einer Frühstücks-Sendung etablierte. Für seine Talkshow "die Woche" erhielt Holbe den Grimme-Preis.
