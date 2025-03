Kommerzieller Erstflug von Europas Ariane-6-Rakete wurde gestoppt. (L. Bourgeon/ESA/dpa)

Das teilte ein Sprecher des Betreibers Arianespace mit, ohne Gründe zu nennen. Es werde demnächst ein neues Startdatum mitgeteilt. Die Rakete hatte bereits auf ihrem Startplatz am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana gestanden.

Die Ariane 6 ist für Europas unabhängigen Zugang zum All entscheidend. Mit ihr kann Europa eigenständig größere Satelliten in den Weltraum bringen. Ihren Erstflug absolvierte die Rakete im vergangenen Sommer mit mehrjähriger Verspätung.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.