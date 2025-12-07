Russischer Mehrfachraketenwerfer (Archivbild) (Uncredited / Rusian Defense Minist / Uncredited)

Damit wurde eine wichtige Nachschubroute für die ukrainische Armee unterbrochen. Die Straße über den Staudamm von Petschenihy musste gesperrt werden, teilte der Bürgermeister des Orts mit. Sie führt zu drei Frontabschnitten im Gebiet Charkiw.

Nach russischen Angriffen in der vergangenen Nacht fiel an mehreren Orten in der Ukraine die Wärme- und Wasserversorgung aus. Im Kreis Krementschuk in der zentralukrainischen Region Poltawa waren nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Unternehmen des Energiesektors mit Drohnen und Raketen angegriffen worden. Direkte Treffer und herabstürzende Trümmer lösten Brände aus.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.