Sozial-Reformen

Es sei falsch, in Angststarre zu verfallen und unübersehbare Probleme aus der Furcht heraus zu tabuisieren, Bürger in die Arme der AfD zu treiben, sagte der einstige SPD-Kanzlerkandidat der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Vielmehr müsse die Politik Gegenwind aushalten. Wer es hingegen allen recht machen wolle, werde bei der - Zitat - "notwendigen Renovierung des Maschinenraumes unseres Staates" scheitern. Und lasse man alles so wie es sei, werde der Sozialstaat selbst zum Sozialfall.

Konkret kritisierte Steinbrück unter anderem die weitere Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenversicherung. Man könne nicht so tun, als gäbe es hier kein demografisches Problem.

