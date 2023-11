Bundespräsident Steinmeier in Tansania (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er verneige sich vor den Opfern, sagte Steinmeier bei einem Besuch in der Stadt Songea. Die frühere Kolonie Deutsch-Ostafrika sei mit grausamer Härte regiert worden. Steinmeier zeigte sich beschämt über die Taten der damals Herrschenden. Deutschland sei bereit zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit.

Songea liegt in jener Region, in der zwischen 1905 und 1907 ein Aufstand gegen die Kolonialherren mit großer Härte niedergeschlagen wurde. Historiker schätzen, dass im Verlauf des so genannten Maji-Maji-Aufstands bis zu 300-tausend Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.