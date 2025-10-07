Schloss Bellevue

Bundespräsident Steinmeier ernennt heute drei neue Verfassungsrichter. (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

Der Bundestag hatte die Juristen Ann-Kathrin Kaufhold, Sigrid Emmenegger und Günter Spinner Ende September gewählt. Kaufhold wird nach einem Beschluss des Bundesrats zudem zur neuen Vizepräsidentin des Gerichts berufen.

Die Wahl der Richter im Bundestag sollte ursprünglich bereits im Juli stattfinden, wurde dann aber kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Hintergrund waren Vorbehalte der Union gegen die SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf. Diese verzichtete in der Folge auf ihre Kandidatur. Die SPD nominierte daraufhin die Juristin Emmenegger. Der gesamte Vorgang sorgte für erhebliche Verstimmungen in der Koalition.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.