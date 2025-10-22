Staatsbesuch

Bundespräsident Steinmeier in Wien mit seinem österreichischen Amtskollegen Van der Bellen (picture alliance / HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com / HELMUT FOHRINGER)

In dem rund 45 Millionen Euro teuren Gebäude in Wien ist auch die Ständige Vertretung Deutschlands bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa untergebracht. Insgesamt sind in beiden Vertretungen rund 100 Menschen beschäftigt.

Gestern war Steinmeier mit seinem österreichische Amtskollegen Van der Bellen zusammengekommen. Beide unterstrichen die Freundschaft zwischen den Nachbarländern sowie gemeinsame Positionen etwa im Ukrainekrieg und im Nahostkonflikt. Der dreitägige Besuch Steinmeiers endet morgen unter anderem mit einem Besuch der Brenner-Basistunnel-Baustelle in Tirol.

Es ist die erste offizielle Reise eines deutschen Staatsoberhaupts nach Österreich seit 28 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.