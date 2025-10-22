Offizielle Eröffnung

An der Seite seines österreichischen Amtskollegen Van der Bellen sprach Steinmeier von einem hellen und offenen Haus, das zurückhaltend aber verantwortungsbewusst wirke. Van der Bellen bezeichnete die neue Botschaft als Sinnbild der engen Partnerschaft Österreichs und Deutschlands.
Der Neubau in Wien kostete rund 45 Millionen Euro. In dem Haus ist auch die Ständige Vertretung Deutschlands bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa untergebracht.
Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.