Beim Fastenbrechen zum Ende des Ramadan werden vielerorts Früchte und Süßigkeiten gereicht. (imago / ZUMA Press)

Das Staatsoberhaupt wies auch darauf hin, dass viele muslimische Gemeinden zum öffentlichen Fastenbrechen eingeladen hätten, und äußerte den Wunsch, dass viele "anders- oder nichtgläubige Menschen" die Gelegenheit nutzten, um das Fest kennenzulernen.

Mit Blick auf die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang Februar dankte Steinmeier den islamischen Gläubigen, Gemeinden und Organisationen in Deutschland dafür, dass sie die Menschen im Katastrophengebiet mit Spenden und Hilfsaktionen unterstützten.

Ausnahmen für muslimische Abiturienten in NRW

Wegen des islamischen Zuckerfests können muslimische Schüler in Nordrhein-Westfalen die auf morgen verschobenen Abiturprüfungen nachschreiben - und zwar am 9. Mai. Das teilte NRW-Schulministerin Feller von der CDU mit. Auch der Genehmigung von Sonderurlaub für Lehrkräfte muslimischen Glaubens stehe nichts im Wege, sofern die Durchführung der Abiturprüfungen sichergestellt sei, schrieb das Ministerium.

Zuvor hatte es wegen der Terminierung massive Kritik an Feller gegeben. Die Abiturprüfungen in mehreren Fächern hätten eigentlich bereits am Mittwoch stattfinden müssen - wegen technischer Probleme konnten die Schulen die Aufgaben aber nicht herunterladen. Daraufhin verschob das Ministerium die Prüfungen auf diesen Freitag - an diesem Tag feiern Muslime allerdings das im Islam wichtige Zuckerfest. Die Landesschülervertretung hatte kritisiert, der Ausweichtermin sei auch deshalb eine "Katastrophe".

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.