US-Präsident Donald Trump (Archivbild). (AFP / JIM WATSON)

Der Bundespräsident erinnerte zudem an die Einwanderung von Trumps deutschen Vorfahren in die USA im 19. Jahrhundert. Solche Familiengeschichten prägten die transatlantische Partnerschaft in besonderem Maße und verbänden beide Länder über Generationen hinweg miteinander, so Steinmeier. Trumps Großvater war im Jahr 1885 vom rheinland-pfälzischen Kallstadt aus in die USA emigiert.

Der US-Präsident will morgen früh unserer Zeit an seinem Geburtstag eine umstrittene Kampfsportveranstaltung direkt vor dem Weißen Haus verfolgen. In einer Arena sollen Käfigkämpfe ausgetragen werden. Es werden 4.000 Gäste erwartet.

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Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.