Staatsoberhaupt
Steinmeier-Nachfolge - Historikerin Specht spricht sich für eine Frau aus

Die Debatte über die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier hält an. Die Historikerin Heike Specht sagte im Deutschlandfunk, es sei höchste Zeit, dass eine Frau an der Spitze des Staates stehe. Solche Errungenschaften müssten erfochten werden.

    Das Bild zeigt Frank-Walter Steinmeier. Er steht in Mitten von Menschen.
    Der scheidende Bundespräsident Steinmeier (Archiv) (picture alliance / Bonn.digital / Marc John)
    Specht bezeichnete die Abwägung zwischen Geschlecht und Eignung als albern . Die letzten 80 Jahre habe es quasi eine Männerquote gegeben. Der Unionsfraktionsvorsitzende Frei erklärte, er wünsche sich persönlich eine Frau als Staatsoberhaupt. Allerdings müsse auch ein Mann im Amt möglich sein.
    Mehrere Vertreter von Union und der SPD hatten sich zuvor für eine Frau als Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier ausgesprochen. Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts ist für Januar geplant.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.