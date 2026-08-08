Specht bezeichnete die Abwägung zwischen Geschlecht und Eignung als albern . Die letzten 80 Jahre habe es quasi eine Männerquote gegeben. Der Unionsfraktionsvorsitzende Frei erklärte, er wünsche sich persönlich eine Frau als Staatsoberhaupt. Allerdings müsse auch ein Mann im Amt möglich sein.
Mehrere Vertreter von Union und der SPD hatten sich zuvor für eine Frau als Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier ausgesprochen. Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts ist für Januar geplant.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.