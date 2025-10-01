Schutz der Demokratie

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Verleihung des Verdienstordens zum Tag der Deutschen Einheit. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Es müsse alles dafür getan werden, diese zu bewahren, sagte Steinmeier mit Blick auf den am Freitag anstehenden 35. Jahrestag der Deutschen Einheit bei einem Festakt in Berlin. Er verfolge mit Sorge, dass die politische Mitte immer weniger Rückhalt habe. Man sehe Wahlerfolge politischer Kräfte, die die Demokratie geringschätzten, deren Institutionen aushöhlen wollten und mit Hass und Hetze politische Debatten vergifteten.

Der Bundespräsident äußerte sich bei der Verleihung von Orden an 25 Frauen und Männer, die sich besonders für den gesellschaftlichen Zusammenhalt verdient gemacht haben.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.