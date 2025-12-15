Heim-Weltmeisterschaft

Enttäuschte Gesichter bei den deutschen Handballerinnen nach dem verlorenen WM-Finale (Federico Gambarini / dpa )

Steinmeier schrieb auf Instagram, im letzten Spiel des Turniers habe das Quäntchen Glück gefehlt, doch die Spielerinnen hätten bis zur letzten Sekunde gekämpft und gezeigt, was in ihnen stecke. Merz schrieb auf X, auch wenn sie sich nicht mit dem Titel belohnen konnten, hätten die deutschen Handballerinnen bei dieser WM beeindruckt. Der Kanzler gratulierte zur Silbermedaille und dankte für Leidenschaft, Zusammenhalt und starke Auftritte.

Norwegerinnen gewinnen dritten großen Titel in Folge

Mit dem Gewinn von Silber feierte die DHB-Auswahl am Sonntag in Rotterdam den größten Erfolg seit dem letzten WM-Gold in Oslo vor 32 Jahren. Die bislang letzte Medaille bei einer Weltmeisterschaft hatte Deutschland beim Bronzegewinn 2007 geholt.

Zwei Tage nach dem Sensationssieg im Halbfinale gegen Weltmeister Frankreich verlor das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch das Endspiel gegen die Norwegerinnen mit 20:23 (11:11). Für Norwegen bedeutet der Sieg den dritten großen Erfolg in Serie, nach Olympia-Gold und dem EM-Titel im Vorjahr.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.