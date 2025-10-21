Steinmeier und Van der Bellen: Verteidigungsfähigkeit stärken. (picture alliance / HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com / HELMUT FOHRINGER)

Der russische Überfall auf die Ukraine habe die europäische Sicherheitsarchitektur zum Einsturz gebracht, sagte Steinmeier während seines Staatsbesuchs in Wien. Darum müsse sich Deutschland militärisch entscheidend verstärken. Van der Bellen sagte für sein Land, mehr Abschreckung widerspreche nicht dem österreichischen Neutralitätsgesetz. Österreich sei ein Mitglied der Europäischen Union, das sich an allen EU-Strategien loyal beteiligen werde.

Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in Österreich seit 28 Jahren. Steinmeier wurde zum Auftakt mit militärischen Ehren vor der Wiener Hofburg empfangen. Morgen soll er den Neubau der deutschen Botschaft eröffnen. Für Donnerstag ist ein Besuch der Brenner-Basistunnel-Baustelle in Tirol geplant.

