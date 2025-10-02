Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth wird heute eingeweiht. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Der kleine Ort liegt auf bayerischem und thüringischem Gebiet und war zu DDR-Zeiten durch eine Mauer geteilt. Manche sprachen von "Little Berlin". Bundespräsident Steinmeier sagte, Mödlareuth lehre, dass Mauern Menschen zwar voneinander trennen könnten. Den Wunsch nach Freiheit könnten sie aber nicht brechen. Auch die brutalste Diktatur habe auf Dauer keinen Bestand. Die Ministerpräsidenten von Bayern und Thüringen, Söder und Voigt, nahmen ebenfalls an der Einweihung teil. Am morgigen "Tag der Deutschen Einheit" ist der Neubau für Besucher geöffnet. Anschließend wird er für Restarbeiten für einen Monat wieder geschlossen.

