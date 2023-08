Präsidentschaftswahl in Ecuador

Die Wahl in Ecuador war gut bewacht, nachdem sie von Gewalt überschattet war. (AFP / MARTIN BERNETTI)

Demnach lag González knapp vor Noboa. Sie ist eine Parteifreundin des linken Ex-Präsidenten Correa, der 2020 in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis wegen Korruption verurteilt worden war. Insgesamt bewarben sich acht Kandidaten um das Amt.

Die Wahl fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Mehr als 100.000 Polizisten und Soldaten waren in dem südamerikanischen Land im Einsatz, um für einen friedlichen Ablauf zu sorgen. Überschattet wurde die Abstimmung vom Mord an dem Kandidaten Villavicencio. Er war vor gut zwei Wochen am Rande einer Kundgebung erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.