Die Einrichtung könne Kinder unterstützen, die etwa Gewalt erlebten, teilte die Stiftung mit. Kinderschutz dürfe nicht an den Öffnungszeiten des Jugendamts enden. Und die Polizei riefen Kinder selten an, wenn sie in Schwierigkeiten seien. Der Vorschlag der Stiftung sieht vor, dass die Beratungsstelle rund um die Uhr und ohne Guthaben erreichbar ist. Außerdem solle die Telefonnummer dreistellig und leicht zu merken sein, wie 3 - 4 - 5 oder 5 - 6 - 7. Die Nummer könne schon in der Schule vermittelt werden. Die Stiftung reagiert mit ihrem Vorschlag auch auf die hohe Zahl von Fällen sexualisierter Gewalt an Kindern.

