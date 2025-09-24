ifo: Die Stimmung deutscher Unternehmen hat sich verschlechtert. (dpa / Leonie Asendorpf)

Der Geschäftsklimaindex sank demnach im September von 88,9 auf 87,7 Punkte. Es war der erste Rückgang nach sechs Anstiegen in Folge. Ifo-Präsident Fuest erklärte, die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung habe einen Dämpfer erlitten. Die Firmen seien weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften, und zudem hätten sich auch die Erwartungen eingetrübt.

Der Ifo-Index basiert auf rund 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes.

