Das Amazon Hauptquartier in Seattle, Washington (imago / Paul Christian Gordon)

Am Tage war es seit neun Uhr morgens deutscher Zeit weltweit zu Beeinträchtigungen bei Unternehmen, Behörden und Online-Diensten gekommen. Betroffen waren neben Amazons eigenen Diensten unter anderem Kommunikations-Anwendungen wie Snapchat, Signal und Zoom. Laut einem Bericht der britischen BBC fielen zudem die Systeme mehrerer Banken sowie die Webseite der britischen Steuerverwaltung zeitweise aus.

Amazon AWS ist mit rund 30 Prozent Marktanteil einer der größten Cloud-Anbieter weltweit.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.