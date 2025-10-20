Das Amazon Hauptquartier in Seattle, Washington (imago / Paul Christian Gordon)

Wie das Unternehmen mitteilte, sei man dabei, die zugrundeliegenden Störungen zu beheben. Diese begannen gegen neun Uhr morgens deutscher Zeit. Betroffen waren neben Amazons eigenen Diensten unter anderem Kommunikations-Anwendungen wie Snapchat, Signal und Zoom. Laut einem Bericht der britischen BBC fielen zudem die Systeme mehrerer Banken sowie die Webseite der britischen Steuerverwaltung zeitweise aus.

Amazon AWS ist mit rund 30 Prozent Marktanteil einer der größten Cloud-Anbieter weltweit.

