Das Militär gewinne bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete allmählich an Boden, sagte Stoltenberg vor Ausschüssen des EU-Parlaments in Brüssel. Der ukrainischen Armee sei es gelungen, die Verteidigungslinien der russischen Streitkräfte zu durchbrechen, und sie bewegte sich vorwärts. Im Übrigen - so Stoltenberg weiter - habe die NATO keinerlei Hinweise darauf, dass die auf rumänischem Territorium entdeckten Trümmerteile einer Drohne von einem absichtlichen Angriff Moskaus stammten. Zugleich verwies er auf ein noch ausstehendes Untersuchungsergebnis.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.