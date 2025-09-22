Reaktion auf russische Lufraumverletzung

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann (picture alliance / Bonn.digital / Marc John)

Für den Fall des Eindringens von Flugzeugen in den NATO-Luftraum existiere ein Warnsystem, das funktioniere, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Ein Abschuss sei die Ultima Ratio, wenn ein Flugzeug nicht auf Ansprache reagiere, aber es gebe Schritte, bevor es so weit komme.

Strack-Zimmermann fügte hinzu, Politiker wie der CDU-Außenexperte Hardt, der zuletzt Reaktionen bis hin zu einem Abschuss gefordert habe, müssten es eigentlich besser wissen. Die NATO habe ausgebildete Piloten, die mit entsprechenden Situationen umzugehen lernten. Sie befürchte, wenn man nun anfange, eine Grundsatzdiskussion zu führen, wann der Pilot was zu machen habe, wage man sich sehr weit in einen Bereich, von dem die Wenigsten Ahnung hätten, erklärte Strack-Zimmermann.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.