Haltung zu Ukraine-Krieg

FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Sie zeige jeden Monat rund 200 Personen bei der Polizei an, sagte die Spitzenkandidatin für die Europawahl dem "Spiegel". Unter den Anfeindungen sei oft grobe Gewaltandrohung. Das geschehe jeden Tag, meist in Bezug auf ihren Einsatz für Waffenlieferungen an die Ukraine. Fast alle daraus resultierenden Prozesse würden gewonnen, erklärte Strack-Zimmermann weiter. Seit ihrem Wahlkampfstart im Januar stehe sie unter Personenschutz.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.