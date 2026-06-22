Halle in Sachsen-Anhalt

Kinder springen in das Wasser in einem Strandbad. (picture alliance / Roland Mühlanger / picturedesk)

Das sagte der Geschäftsführer des Heidebades in Halle, Nobel, der Deutschen Presse-Agentur. Ein konsequentes Handeln sei wichtig, um die Sicherheit der Badegäste gewährleisten zu können. Wenn beim Einlass auffalle, dass es Verständnisprobleme gebe, werde im Einzelfall über das weitere Verfahren entschieden. Es gehe vor allem darum, dass die Badegäste wüssten, wie sie sich am Wasser verhalten müssten.

Hintergrund ist ein Einsatz, als unlängst ein Kleinkind aus dem tiefem Wasser gerettet werden musste. Vor allem Kinder und die Aufsichtspersonen müssten die Baderegeln verstehen. In der Haus- und Badeordnung des Strandbades in Halle ist die Regelung explizit nicht aufgeführt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.