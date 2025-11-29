Drogenkonsum

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (Michael Kappeler/dpa)

So seien die legalen Besitzmengen für den Eigenbedarf viel zu hoch. Aus den 50 Gramm, die zu Hause aufbewahrt werden dürften, ließen sich mehr als hundert Joints drehen. Dies sei kein Eigenkonsum. Zudem sei den Dealern das Geschäft deutlich erleichtert worden, da unterwegs 25 Gramm Cannabis legal seien, erklärte Streeck. Sie müssten ihre Ware dadurch nicht einmal mehr vor der Polizei verstecken. Streeck begrüßte die Pläne, sogenanntes Medizinalcannabis künftig nur noch nach einem Beratungsgespräch mit dem Arzt auszugeben. Beim bisher möglichen Online-Versand habe es massive Zunahmen gegeben, die nicht medizinisch begründbar seien.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD offen gelassen, wie sie mit der Teillegalisierung von Cannabis verfahren. Mehrere führende Unionspolitiker wie Bundesinnenminister Dobrindt fordern, das Gesetz ganz abzuschaffen. Derzeit läuft dazu eine wissenschaftliche Evaluation, die bis spätestens 2028 abgeschlossen sein soll.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.