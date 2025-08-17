Krieg in Nahost

In Israel haben Streiks begonnen, um Solidarität mit den Geiseln der Hamas zu zeigen. (dpa / ILIA YEFIMOVICH)

Das Portal Ynet News meldet , der Streik habe zudem Firmen lahmgelegt und beeinträchtige den Zugverkehr. Die Demonstrierenden fordern die sofortige Freilassung der Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen. Sie appellieren zudem an die Regierung, die Ausweitung der Militäroffensive in dem Küstengebiet und die geplante Einnahme von Gaza-Stadt zu stoppen.

Zu den Streiks hatte die Organisation der Geisel-Angehörigen aufgerufen. Der Gewerkschafts-Dachverband Histadrut beteiligt sich nicht und argumentiert , der Ausstand werde nicht zu einem Ende des Krieges führen. Man setze sich aber dafür ein, dass Beschäftigte an Protestaktionen teilnehmen könnten, ohne Repressalien zu fürchten. Bereits am Samstag waren in Israel wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ein rasches Ende des Gaza-Kriegs und einen Deal zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu fordern.

Gaza-Krieg: Israel bereitet Evakuierungen von Palästinensern vor

Vor der geplanten Ausweitung des Gaza-Kriegs plant Israel, Palästinenser in andere Teile des abgeriegelten Küstenstreifens zu bringen. Die Militärbehörde Cogat teilte auf der Plattform X mit, heute werde die Lieferung von Zelten und Ausstattung für die Behelfs-Unterkünfte wieder aufgenommen. Damit gehe man die Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten an. Weiter hieß es, die Menschen würden zu ihrem Schutz in den Süden des Gazastreifens gebracht. Einen konkreten Ort nannte die Behörde nicht. Unklar ist auch, wann die Evakuierungen beginnen sollen.

Der israelische Plan zur Ausweitung des Einsatzes sieht eine Einnahme der Stadt Gaza sowie zentraler Flüchtlingslager vor. Dies soll laut Ministerpräsident Netanjahu zur Zerschlagung der militant-islamistischen Hamas beitragen. Seine Regierung geht davon aus, dass sich viele Terroristen in Zivilkleidung unter die Bevölkerung gemischt haben.

17.08.2025