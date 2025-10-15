Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Klage gegen die Zahlung des Rundfunkbeitrags an die Vorinstanz zurückgewiesen. (imago)

Sie war bereits vor zwei Gerichten damit gescheitert. Allerdings muss sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nun erneut mit dem Fall befassen. Das Bundesverwaltungsgericht befand, dessen Entscheidung stehe nicht im Einklang mit Bundesrecht.

Die Leipziger Richter verwiesen auf ein früheres Urteil des Bundesverfassungsgerichts und betonte, dass die Erhebung des Rundfunkbeitrags erst dann gegen Verfassungsrecht verstößt, wenn Meinungsvielfalt und Ausgwogenheit über einen längeren Zeitraum gröblich verfehlt würden.

Die Klägerin könne zudem nicht geltend machen, dass es eine wechselseitige Verküpfung zwischen Beitragspflicht und der Erfüllung des Auftrags der öffentlich-rechtlichen Anstalten gebe. Ein solches Recht ergebe sich weder aus der Informationsfreiheit noch aus der Rundfunkfreiheit.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.