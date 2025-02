Ein dritter Richter blockiert das Trump-Dekret zur US-Staatsangehörigkeit (Archivbild). (imago / Maksym Yemelyanov)

Ein Bundesrichter im Staat New Hampshire blockierte das entsprechende Dekret Trumps. Dieses sieht vor, solchen Kindern die Staatsangehörigkeit zu verweigern, deren Eltern sich beim Zeitpunkt der Geburt illegal in den USA aufhielten. Die Anordnung hatten in der vergangenen Woche bereits zwei andere Richter blockiert.

Geklagt hatte die Menschenrechtsorganisation "American Civil Liberties Union". Nach ihrer Auffassung verstößt Trumps Dekret gegen die Verfassung. Die Regierung argumentiert dagegen, Kinder von Nicht-US-Bürgern unterlägen nicht der amerikanischen Gerichtsbarkeit und hätten daher keinen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft.

