Die französische Nationalversammlung (Achivbild). (Aurelien Morissard/Xinhua/dpa)

Mercosur-Handelsabkommen zwei Misstrauensvoten überstanden.

Bei den Abstimmungen in der französischen Nationalversammlung kam jeweils nicht die notwendige Mehrheit zustande, um der Mitte-Regierung das Vertrauen zu entziehen. Beantragt wurden sie von der rechten Partei Rassemblement National sowie der linkspopulistischen La France Insoumise. Beide werfen der Regierung sowie Präsident Macron vor, sich in Brüssel nicht ausreichend für eine Mehrheit gegen den Mercosur-Vertrag eingesetzt zu haben.

Die EU-Staaten hatten dem Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay vergangene Woche mehrheitlich zugestimmt. Frankreich votierte dagegen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.