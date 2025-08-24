Mecklenburg-Vorpommern

Tino Schomann (CDU), Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg. (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Natürlich sei Meinungsfreiheit gerade auf einer Versammlung ein hohes Gut, aber sie kenne auch Grenzen . Dass man ihn in die Nähe von Neonazis rücke, sei eine Diffamierung und Diskreditierung rechtsstaatlichen Handelns, betonte Schomann. Lohmeyer hatte mit Blick auf die Politik den Vorwurf erhoben, eine - wie sie sagte - böse Koalition der gesellschaftlichen Mitte in Form der CDU mit der AfD und weiteren rechten Kräften versuche auf allen möglichen Wegen, ihre Veranstaltung zu boykottieren. Ähnlich hatte sich "Tote Hosen"-Sänger Andreas Frege, alias Campino, beim Auftritt seiner Band geäußert.

Auch rot-rote Landesregierung von Ministerpräsidentin Schwesig positioniert sich zu "Jamel rockt den Förster"

Organisiert wird "Jamel rockt den Förster" vom Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer. Es findet seit 2007 in der Gemeinde Jamel statt und gilt bundesweit als Zeichen gegen Rechtsextremismus. Es findet mitten in einem Ort statt, der über Jahre von Neonazis geprägt war. Immer wieder kam und kommt es zu Anfeindungen. Auch Brandstiftung gab es schon. Zum Auftakt des zweitägigen Festivals erhielten in diesem Jahr den Solbach-Freise-Preis für Zivilcourage.

