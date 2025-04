Nach flächendeckendem Ausfall

Die Stromversorgung in Spanien und Portugal ist wiederhergestellt (dpa / Francisco J. Olmo / EUROPA PRESS)

Gestern Mittag war in Spanien und Portugal flächendeckend der Strom ausgefallen. Das öffentliche Leben war über Stunden stark beeinträchtigt. Mobilfunknetze funktionierten nur noch eingeschränkt, auch Flughäfen und der bargeldlose Zahlungsverkehr waren betroffen. Die spanische Regierung verhängte den Notstand. Die Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt.

Weiter Probleme im Bahnverkehr

Ministerpräsident Sanchez erklärte, dass einige Menschen womöglich auch heute nicht in der Lage seien zu arbeiten. In der Region Katalonien fahren weiterhin keine Züge. Die Eisenbahngesellschaft Renfe erklärte, das Netz sei noch nicht stabil genug. Im Großraum Madrid wird nur die Hälfte aller Regionalverbindungen bedient. Auch einige Metrolinien in Madrid und Barcelona sind noch nicht wieder in Betrieb. Gestern waren Tausende Fahrgäste gestrandet. Viele verbrachten die Nacht an Bahnhöfen. Nach Angaben der Polizei blieb die Lage ruhig.

Auch im Nachbarland Portugal gibt es wieder Elektrizität in den meisten Haushalten. Der Sender RTP berichtete gegen Mitternacht, dass rund 95 Prozent der Kunden versorgt würden. Regierungschef Montenegro hatte am Abend vor Journalisten von einer ernsten und beispiellosen Situation gesprochen.

Ursache weiter unklar

Die Ursache des Stromausfalls wird noch gesucht. Hinweise auf einen möglichen Cyberangriff wurden bisher nicht gemeldet. Spaniens Regierungschef Sánchez sagte im Fernsehen, es gebe bisher keine gesicherten Informationen über die Ursachen des Stromausfalls. Zitat: "Es ist besser, nicht zu spekulieren. Wir werden die Ursache erfahren und schließen keine Hypothese aus."

Der portugiesische Netzbetreiber Ren hatte erklärt, dass besonders starke Temperaturschwankungen im Landesinneren von Spanien den Stromfluss beeinflusst und zu Synchronisationsstörungen im Verbundnetz geführt haben könnten. Im gesamten europäischen Netz muss der Strom immer gleichmäßig fließen, damit es funktioniert.

Ein Problem ist in diesem Zusammenhang, dass die iberische Halbinsel nur schlecht an Frankreich und damit an das europäische Netz angeschlossen ist. Das erschwert den Ausgleich von Schwankungen. Auch in Südwestfrankreich war gestern teilweise der Strom ausgefallen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.